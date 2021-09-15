5 членів організованої групи підозрюють у заволодінні бюджетними коштами при встановленні освітлення харківських будинків

Харківською обласною прокуратурою повідомлено про підозру 5 членам організованої групи за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та за фактом службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2019 році харків’янин створив та очолив організовану групу для заволодіння грошима під час встановлення освітлення багатоповерхових будівель у м. Харків. До складу групи організатор залучив заступника директора одного з департаментів Харківської міської ради та керівників різних товариств з обмеженою відповідальністю.



Очільник організованої групи, фактично керуючи діяльністю вказаних товариств з обмеженою відповідальністю, організував придбання замість вказаного в документах електроосвітлювального обладнання певної марки, електроосвітлювальне обладнання іншої марки за нижчою вартістю, яке й було встановлено на будинках.

Упродовж 2019 року організатор групи разом з іншими членами узгоджували різницю між фактичною та завищеною вартістю використаних будівельних матеріалів. Директори ТОВ вносили до проектно-кошторисної документації завідомо неправдиві відомості про завищену вартість гнучкого неону, профілю для світлодіодної стрічки та кабелю, використаних для проведення освітлення будинків.

В свою чергу, посадовець Харківської міської ради, діючи у складі організованої групи, від імені Департаменту приймав вказані роботи з ремонту, підписувавши відповідні документи, та підтверджував факт встановлення на будинку електроосвітлювального обладнання певної марки.

Таким чином, члени організованої групи заволоділи коштами на загальну суму понад 1,3 млн грн, які є бюджетними, та призначались для благоустрою міста Харкова.

Зазначені відомості знайшли своє підтвердження проведеними товарознавчою, економічною та іншими експертизами.

14 вересня 2021 року членам організованої групи повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури