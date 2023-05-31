5 років 6 місяців позбавлення волі отримав винуватець смертельної ДТП у стані наркотичного сп’яніння

За підтримання Київською міською прокуратурою публічного обвинувачення судом оголошено обвинувальний вирок 46-річному громадянину Грузії за фактом вчинення дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками у стані наркотичного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Прокурором у суді доведено, що 13 вересня 2022 року, приблизно о 21 год. 20 хв., водій автомобіля «Kia – Sportage», рухаючись із перевищенням швидкості по вул. Харківське Шосе в напрямку вул. Вербицького, не зреагував на зміну дорожньої обстановки та здійснив наїзд на пішохода, який переходив через проїзну частину в недозволеному місці.

В результаті аварії пішохід отримав травми, від яких помер в кареті швидкої медичної допомоги на місці пригоди.

Встановлено, що під час ДТП водій перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Вироком суду винуватця смертельної ДТП визнано винним та засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 6 років.

До набрання вироком законної сили суд залишив обвинуваченого під вартою.

Вкотре нагадуємо громадянам про неприпустимість керування транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння.

Вчинення вищезазначених правопорушень виключає можливість звільнення винної особи від відбування покарання з випробуванням, а також звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дієвим каяттям, примиренням винного з потерпілим, передачею особи на поруки тощо.

Київська міська прокуратура