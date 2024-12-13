5 років 6 місяців за ґратами проведе житель Сарненщини за видобування бурштину на території заповідника

Прокурори Сарненської окружної прокуратури в суді довели вину жителя Клесова в незаконному видобуванні бурштину на територіях природно-заповідного фонду, а також зберіганні «сонячного» каміння, законність походження якого не підтверджується відповідними документами (ч. 2 ст. 240-1 КК України).

Вироком суду його засуджено до 4 років позбавлення волі, а із врахуванням попереднього вироку за вчинення крадіжок призначено остаточне покарання у вигляді 5 років 6 місяців ув’язнення.

Так, у березні 2023 року правоохоронці викрили на той час 18-річного юнака, який із групою осіб за допомогою мотопомпи видобував бурштин на території урочища «Баньки», в межах природного заповідника.

Крім того, в листопаді минулого року цього ж молодика зупинили правоохоронці та в ході поверхневої перевірки виявили у нього пакет із 3 кг бурштину без жодних документів.

Під час судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав.

Рішення ще не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сарненської окружної прокуратури