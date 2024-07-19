5 років отримав житель Сарненщини за шахрайство зі збором коштів нібито для потреб ЗСУ

Прокурор Сарненської окружної прокуратури в суді довів вину жителя міста Сарни Рівненської області, обвинуваченого у заволодінні грошовими коштами шляхом шахрайства та викраденні майна (ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України).

Встановлено, що 26-річний чоловік, який попередньо притягався до кримінальної відповідальності за злочини проти власності, розмістив у Тelegram-каналі повідомлення про збір коштів на FPV дрони для потреб одного з підрозділів Збройних Сил України.

У подальшому, отримані від збору кошти, громадянин використовував для власних потреб.

Крім того, в суді доведено факт вчинення обвинуваченим викрадення павербанку та зарядного пристрою у громадянина, який залишив своє майно для підзарядки.

Обвинувачений у судовому засіданні свою вину визнав у повному обсязі.

Сарненський районний суд зваживши на визнання вини та сукупність інших доказів, врахувавши покарання за попередні судимості, визнав 26-річного місцевого жителя винним та призначив покарання у вигляді 5 років 1 місяця позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Закликаємо громадян бути обачними в мережі та не довіряти підозрілим оголошенням.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сарненської окружної прокуратури