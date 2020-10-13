5 років позбавлення волі отримав шахрай, який представився поліцейським та ошукав жінку на $9 тис.

Вироком Балаклійського районного суду Харківської області 28-річного чоловіка визнано винним у шахрайстві, вчиненим у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 70, ч. 3 ст. 190 КК України) та засуджено до покарання у виді 5 років позбавлення волі.

За інформацією в. о. начальника управління Харківської обласної прокуратури Тетяни Сотнікової, досудовим розслідуванням встановлено, що не працюючий чоловік, діючи за попередньою змовою з іншою особою, маючи непогашену та незняту судимість, зателефонував мешканці смт. Барвінкове та представився поліцейським.

Шахрай повідомив, що син потерпілої нібито перебуває у відділенні поліції, оскільки потрапив у ДТП, через яке інша особа отримала тілесні ушкодження. Зловмисник сказав, що на лікування постраждалої дівчини терміново потрібні гроші. Жінка погодилась і, поки один зловмисник підтримував з нею зв’язок телефоном, віддала 9 тис. доларів США його спільнику.

Отримавши гроші, шахрай примусив потерпілу написати розписку і повідомив, що вона має чекати на зустріч із сином біля відділення поліції. Те, що її ошукали, потерпіла зрозуміла лише через деякий час.

Під час судового слідства обвинувачений свою вину не визнав. Проте суд визнав достатніми докази вини чоловіка, надані стороною обвинувачення.

Наразі вирок суду не набрав чинності, оскільки не сплинув час на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури