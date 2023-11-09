5 років позбавлення волі отримав підприємець за заволодіння бюджетними коштами

Прокурори в апеляційному суді домоглися засудження до позбавлення волі жителя Вінницького району за підробку документів та привласнення чужого майна.

Встановлено, що чоловік, будучи підприємцем, підробив офіційні документи та, під виглядом купівлі автомобіля для потреб селищної ради, за попередньою змовою з іншими особами, заволодів бюджетними коштами у сумі півмільйона гривень.

Вироком суду першої інстанції чоловіку призначено умовне покарання, незважаючи на те, що спричинені ним збитки не відшкодовано.

Однак прокурори оскаржили зазначений вирок у суді апеляційної інстанції через невідповідність призначеного покарання ступеню тяжкості вчиненого злочину та особі обвинуваченого внаслідок м’якості.

Апеляційний суд погодився з доводами прокурора та завдяки його принциповій позиції ухвалив новий вирок в частині призначеного покарання. Підприємця засуджено до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з публічними (державними) закупівлями на 3 роки ( ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України).

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури