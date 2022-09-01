5 років позбавлення волі отримав прихильник комуністичної символіки та російської агресії 

Прокурорами Вінницької обласної прокуратури в суді доведено винуватість 51-річного жителя м. Вінниці у публічних закликах до агресивної війни, поширенні та публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму (ст. 436, ч. 1 ст. 436-1 КК України).

Слідством установлено, що громадянин України, маючи активну протиукраїнську позицію та підтримуючи країну агресора – російську федерацію, за допомогою забороненої в Україні російської соціальної мережі «Вконтакте» розміщував та поширював на своїй особистій сторінці символіку комуністичного тоталітарного режиму, яка, за висновками лінгвістичної експертизи, містить публічні заклики до відродження такого режиму в країні.

Крім того, в особистих листуваннях з користувачами зазначеної мережі чоловік використовував вислови з публічними закликами до ведення агресивної війни російської федерації проти України.

За результатами розгляду обвинувального акта та наданих прокурором доказів судом чоловіка визнано винуватим та засуджено до покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури