5 років позбавлення волі отримав рецидивіст, який незаконно заволодів автівкою та потрапив на ній у ДТП

Роменською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення стосовно 30-річного рецидивіста, який незаконно заволодів автівкою та потрапив на ній у ДТП.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що 30 січня 2022 року чоловік, проходячи повз багатоквартирний будинок у м. Ромни, побачив автомобіль ВАЗ 2107, у замку запалення якого були ключі. Не вагаючись ні хвилини, обвинувачений сів у транспортний засіб та поїхав з двору.

Рухаючись містом, чоловік не справився з керуванням та в’їхав у дерево. Примітно, що до цього він вже був засуджений за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Водночас обвинувачений відповідав також і за хуліганство. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, він кинув у вікно будинку камінь, яким розбив склопакет.

У суді обвинувачений вину свою визнав. За вироком суду його засуджено до 5 років позбавлення волі (ч. 2 ст. 289 та ч. 1 ст. 296 КК України).

Сумська обласна прокуратура