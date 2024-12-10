5 років позбавлення волі отримав винуватець ДТП, у якій загинув пасажир легковика

Нагадаємо, аварія сталася 27 липня 2023 року в селі Вінницькі Хутори. 46-річний керманич автомобіля ВАЗ, мешканець міста Вінниці не впорався з керуванням та допустив з’їзд автомобіля в кювет з подальшим зіткненням із деревом. У результаті автопригоди 25-річний пасажир отримав травми несумісні з життям. Водій легковика був госпіталізований до медичного закладу.

Після проведення експертиз було встановлено, що керманич перевищив допустиму швидкість у населеному пункті. Крім того, за результатами судово-токсикологічної експертизи виявлено, що в його організмі було 3.0 проміле алкоголю.

На підставі зібраних слідством доказів суд визнав керманича винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на п’ять років.

Також суд зобов’язав чоловіка сплатити родичам загиблого моральну шкоду в загальному розмірі понад два мільйони гривень.

Відділ комунікації поліції Вінницької області