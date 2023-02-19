5 років позбавлення волі з конфіскацією майна – на Житомирщині засуджено керівника апарату одного з міськрайонних судів

За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської обласної прокуратури 17.02.2023 посадовця міськрайонного суду засуджено за заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та підбурювання особи до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України).

Йому призначено покарання – позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна.

Прокурор у суді довів, що керівник апарату одного з міськрайонних судів пообіцяв своєму приятелю «владнати питання» із суддею, аби його знайомому, якого судили за крадіжку, винесли вирок з умовним терміном покарання, а не реальним позбавленням волі. Все це він вирішить за певну суму коштів, які нібито мав передати судді. Однак насправді не збирався будь-кому передавати гроші.

У призначений день, у лютому 2018 року, обвинувачений зустрівся із приятелем та отримав від нього 9000 грн. Однак відразу після одержання грошей його викрили і затримали правоохоронці.

Свою вину фігурант справи не визнав, розповівши суду свою версію щодо отримання грошей, нібито за ремонт автомобіля.

Проте стороною обвинувачення надано достатньо доказів, на підставі яких суд призначив реальне покарання.

Відразу після проголошення вироку обвинуваченого взято під варту строком на два місяці.

Вирок на теперішній час не набув чинності.

Досудове розслідування проводило Головне управління Нацполіції в області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури