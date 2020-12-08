5 років позбавлення волі за контрабанду лікарських засобів до Євросоюзу

Київською обласною прокуратурою в судовому засіданні доведено вину 29-річного мешканця столиці, у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючих речовин та у вчинені незаконного придбання, зберігання з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів у великих та особливо розмірах (ч.2 ст.15, ч. 1 ст.201, ч.3 ст.321, ч.4 ст.321 КК України).

За даними слідства, фігурант провадження намагався переправити через кордон 30 ампул нандролону та 600 пігулок метандієнону.

Для цього він вдався до хитрощів: запакував заборонені медикаменти в упаковки з-під цукерок «Rafaello», обмотав червоним папером та подарунковою стрічкою і поклав у пакет, який передав водію рейсового автобусу сполученням Київ-Вроцлав-Прага, повідомивши останньому, що у пакеті солодощі. Вказаний пакунок було виявлено та вилучено працівниками митниці під час проведення огляду у багажному відділенні автобуса.

В подальшому, у ході обшуків за місцем проживання київського контрабандиста виявлено аналогічні сильнодіючі лікарські засоби в особливо великих розмірах, які він придбав та зберігав з метою збуту, а саме — 150 ампул нандролону та 2400 пігулок метандієнону.

Голосіївським районним судом міста Києва вказаного громадянина визнано винним у інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Пресслужба Київської обласної прокуратури