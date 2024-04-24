5 років проведе за ґратами чоловік, який на ґрунті ревнощів ударив ножем товариша

Окружною прокуратурою міста Суми підтримано публічне обвинувачення стосовно 66-річного чоловіка, який ударив ножем товариша.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що подія сталась 14 травня 2022 року в м. Суми. До чоловіка, який проживав разом зі співмешканкою, зайшов у гості сусід. Деякий час всі разом вони розпивали спиртні напої. Згодом, зі слів обвинуваченого, сусід почав «чіплятися» до його співмешканки, відтак він схопив ніж та вдарив його в грудну клітку. 52-річний потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований. Через тиждень у нього стався інфаркт мозку, від якого він помер у лікарні.

Вироком суду першої інстанції обвинуваченого засуджено до позбавлення волі строком на 5 років, однак звільнено від відбуття покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки. Прокуратура не погодилась з таким рішенням суду та оскаржила його в апеляційній інстанції.

Полтавський апеляційний суд 22 квітня 2024 року задовольнив апеляційну скаргу прокурора та ухвалив новий вирок, за яким обвинуваченому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 121 КК України).

Сумська обласна прокуратура