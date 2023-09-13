5 років ув’язнення отримав «аграрій», який зібрав кримінальний врожай – майже 29 кг канабісу

За принципової позиції прокурорів Донецької обласної прокуратури Дніпровський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та призначив громадянину реальне покарання за незаконне зберігання наркотичних засобів (ч. 3 ст. 309 КК України).

Добропільський міськрайонний суд виніс чоловікові вирок – 5 років позбавлення волі та 17 тис. грн штрафу, однак звільнив засудженого від відбування покарання з випробуванням – іспитовим строком 3 роки. Проте прокурори домоглися реального покарання у вигляді 5 років ув’язнення та тієї ж суми грошового стягнення.

У суді доведено, що в жовтні 2022 року житель с. Весела Гора Краматорського району знайшов неподалік місцевої ферми дикорослі коноплі. Не довго роздумуючи, гірник однієї з вугільних шахт висмикнув кущі з землі та поніс здобуте «добро» додому.

Висушивши частини, де міститься найбільша концентрація наркотичної речовини, чоловік розфасував їх у згортки й пластикові пляшки. Місцем схрону слугувала літня кухня приватного домоволодіння.

Під час обшуків у вказаному приміщенні та надворі правоохоронці знайшли майже 29 кг канабісу, що є особливо великим розміром.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури