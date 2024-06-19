5 років ув’язнення отримав директор ліцею на Волині за привласнення пального

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав директора одного з навчальних закладів Ковельського району винуватим у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, у тому числі вчиненому повторно в умовах воєнного стану (ч.ч. 2,4 ст. 191 КК України).

Доведено, що керівник привласнював пальне, закуплене для потреб закладу освіти, на власний розсуд розпоряджаючись талонами на його придбання.

Таким чином із січня 2019 по квітень 2022 року він привласнив 1800 літрів дизпалива та бензину, чим завдав сільській раді шкоди на майже 48 тисяч гривень.

Суд призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати посади, пов’язані з організаційно-управлінськими та адміністративно-господарськими функціями в установах, підприємствах, організаціях на строк три роки.

Пресслужба обласної прокуратури