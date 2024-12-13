5 років ув’язнення отримав підрядник за встановлення неякісних вікон у бердичівському ліцеї, пошкодженого ворожим обстрілом

За публічного обвинувачення прокурора Бердичівської окружної прокуратури директора товариства визнано винним у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Його засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також на користь держави стягнуто майже 780 тис грн заподіяної шкоди.

Прокурор у суді довів, що директор товариства скоїв шахрайство під час заміни вікон у ліцеї міста Бердичева, зруйнованих ракетним обстрілом у березні 2022 року.

Він зобов’язався встановити в аудиторіях 30 металопластикових вікон. Вартість робіт на суму майже 850 тис грн оплачено за рахунок коштів резервного фонду Держбюджету України, виділених на відновлення пошкодженої воєнними діями інфраструктури.

Проте підрядник проігнорував нормативно-галузеві вимоги щодо будівництва й експлуатації у навчальних закладах віконних конструкцій. Він використав дешеві матеріали, які в офіційних документах видав за якісні.

Судовою експертизою встановлено, що понад 90 % робіт не відповідають нормативам та взагалі не можуть бути прийнятими в експлуатацію. Фактично обвинуваченим скоєно шахрайство з цільовими бюджетними коштами на понад 778 тис грн.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні забезпечувало Управління СБУ в Житомирській області.

Наразі вирок не набув законної сили.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури