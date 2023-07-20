5 років ув’язнення отримав житель Черкащини, який за 11 000 доларів продав орендоване авто

За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької окружної прокуратури громадянина визнано винним у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах ( ч.3 ст. 190 КК України). Його засуджено до 5 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що раніше судимий за майнові злочини та незаконне заволодіння транспортними засобами житель Черкащини шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами жителя Чернівецького району.

Встановлено, що обвинувачений на прохання жителя Чернівецького району підібрав та «придбав» для нього за 11 000 доларів США «Volkswagen Tiguan» 2016 року випуску. Як з’ясувалось, насправді транспортний засіб підсудний орендував на підставне ім’я у жителя Львівщини та приїхав ним на територію Чернівецької області.Після повного розрахунку залишив машину покупцю, обіцяючи згодом довезти всі необхідні документи для її перереєстрації, а грошима розпорядився на власний розсуд.

Свою вину чоловік визнав частково, однак прокурор надав суду достатньо доказів причетності до інкримінованого йому правопорушення.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі Чернівецького районного управління поліції.

Чернівецька обласна прокуратура