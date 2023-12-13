5 років ув’язнення за збут кокаїну – вирок наркодилеру залишено без змін

За участі прокурора Київської міської прокуратури апеляційний суд залишив в силі вирок суду першої інстанції, яким до 5 років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України).

Доведено, що чоловік займався збутом кокаїну на території столичного регіону, а також зберігав наркотичний засіб за місцем проживання.

У грудні 2022 року вироком Бориспільського міськрайонного суду Київської області обвинуваченому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

У ході розгляду апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції відхилив доводи сторони захисту та залишив вирок суду першої інстанції без змін.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Київська міська прокуратура