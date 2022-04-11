5 років ув’язнення загрожує двом жителям Одещини за спробу незаконно переправити українця призовного віку за кордон

Спільники з Роздільнянського району віком 37-ми та 42-х років мали намір в обхід пунктів пропуску на своєму автомобілі перевезти до сусідньої країни 27-річного одесита, щоб той уникнув мобілізації.

На шляху до кордону чоловіків зупинили співробітники Державної прикордонної служби України. Зловмисників передали слідчо-оперативній групі територіального підрозділу поліції.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що фігуранти діяли у змові з кількома співвітчизниками та іноземцями. Відтак їхні дії кваліфікували як спробу незаконно переправити особу через державний кордон України за попередньою змовою. Правопорушникам оголосили підозру за ч.3 ст.15 та ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Проводяться заходи по встановленню та затриманню всіх учасників злочинної групи.

Роздільнянський районний відділ поліції в Одеській області