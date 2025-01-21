5 років за ґратами проведе львів’янин, який палив автівки ЗСУ та залучив до «справи» неповнолітнього

За публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури місцевого мешканця визнано винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 304 КК України). Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що в одному із телеграм-каналів обвинуваченому запропонували підзаробити грошей, на що він погодився.

«Робота» полягала у підпалі автомобілів, які мали характерні ознаки належності до ЗСУ. Загорання транспорту потрібно було зняти на відео та надіслати його «замовнику».

Після відеозвіту на рахунок чоловіка надходила «оплата».

Згодом, спаливши перший автомобіль, обвинувачений залучив на допомогу неповнолітнього товариша.

Разом вони спалили ще два авто, після чого були викриті та затримані правоохоронцями.

Загальна сума завданих збитків потерпілим становить майже 800 тис. грн.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою. Матеріали справи відносно неповнолітнього виділено в окреме провадження та перебувають на розгляді в суді.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ у Львівській області. До розкриття злочину були задіяні оперативники карного розшуку поліції Львівщини та контррозвідка УСБУ області.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури