5 років за ґратами проведе житель Харкова, який закликав донатити на російську армію

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним чоловіка у наданні засобів для здійснення фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також у виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії РФ (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов‘язані із виконанням функцій держави та місцевого самоврядування на строк 2 роки та з конфіскацією всього особистого майна.

Прокурори у суді довели, що громадянин РФ, який має посвідку на постійне проживання на території України та більше десяти років мешкає у Харкові, підтримував ворожу армію.

У березні 2022 року він відправляв своїм знайомим повідомлення з російських Телеграм-каналів, де містилися заклики до збору коштів на потреби військових формувань країни-агресора. У повідомленнях зазначалася картка російського банку, куди можна було переводити кошти для окупантів.

У тексті містилося виправдовування російської збройної агресії проти України.

У судовому засіданні засуджений визнав свою вину та щиро розкаявся.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.

Офіс Генпрокурора