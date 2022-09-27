5 та 3 років ув’язнення отримали двоє жителів Тернопільщини, які побили та кинули помирати приятеля
Травмований замерз надворі.
За публічного обвинувачення прокурора Чортківської окружної прокуратури, вироком Борщівської районного суду двох місцевих жителів визнано винними у скоєнні злочину та призначено їм покарання у виді 5 та 3 років позбавлення волі (ч. 3 ст. 135 КК України).
Обвинувач довів у суді, що 21 грудня 2021року один із обвинувачених побив свого знайомого під час побутового конфлікту при застіллі. Усвідомлюючи безпорадний стан потерпілого, він разом з іншим спільником по чарці виніс його непритомне тіло з хати на подвір’я, не надавши йому жодної допомоги й залишив на вулиці при мінусовій температурі повітря.
За висновком експерта, смерть чоловіка настала від переохолодження.
Вирок ще не набрав законної сили.
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратуриTweet