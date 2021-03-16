$5 тис за повторну участь у тендері – підозрюють заступника директора департаменту Держаудитслужби

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру заступнику директора одного з департаментів Державної аудиторської служби України за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, протягом 2021 року службовець вимагав від представника підприємства 5 тис доларів США неправомірної вигоди. За ці кошти він обіцяв сприяти у складенні висновку щодо порушення законодавства про публічні закупівлі, допущені замовником, що дозволило б підприємству повторно взяти участь у тендері, який воно програло.

Після одержання всієї суми коштів його затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Проводяться першочергові слідчі дії, встановлюються інші особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, а також за сприяння керівництва Держаудитслужби.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора