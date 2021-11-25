$5 тис. за сприяння в усиновленні – судитимуть ексначальницю Служби у справах дітей Хмельницької ОДА

Хмельницька обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом одержання неправомірної вигоди ексначальницею Служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України)

За даними слідства, жінка пообіцяла подружжю сприяння у прийнятті рішення про усиновлення малолітньої дитини. Свою допомогу посадовиця, яка більше 20 років очолювала службу, оцінила у 5 тис дол США.

Її викрито після одержання цієї суми.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції в області.

Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Хмельницької обласної прокуратури