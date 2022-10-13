$5 тис. за вплив на прийняття рішення співробітниками НБУ – судитимуть адвоката та топ-менеджера банку

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно адвоката та топ-менеджера одного із столичних банків за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, операційний директор одного зі столичних банків у змові з керівником адвокатського об’єднання вимагали від представника приватної фірми 5 тис. доларів США неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення співробітниками НБУ про надання вказаному товариству дозвільних документів на здійснення діяльності з фінансового лізингу, а також включення товариства у відповідний реєстр.

У ході контролю за вчиненням злочину адвоката та представника банку затримали «на гарячому» під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 2, 5 тис. доларів США.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Викрито протиправні дії прокурорами спільно зі слідчими Подільського Управління поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження Центрального апарату СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура