$5 тисяч хабаря за передачу в приватну власність 1 га землі – на Сумщині судитимуть селищного голову

Слідчі Слідчого управління ГУНП в Сумській області за матеріалами Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно селищного голови однієї з селищних рад Охтирського району за фактом одержання неправомірної вигоди.

Слідством встановлено, що вказаний службовець за пособництва посадовця Сумської районної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» повідомили директору Товариства з обмеженою відповідальністю про необхідність сплатити 5 000 доларів США за продаж земельної ділянки площею 1,0 га, розташованої на території Охтирського району.

Аванс у розмірі 2 500 доларів США землевпорядник отримав наприкінці 2023 року. Решту директор ТОВ обіцяв передати після підписання договору купівлі-продажу земельної ділянки.

Після того, як селищний голова 8 лютого 2024 року отримав від директора ТОВ 2 500 доларів США, його затримали правоохоронці.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Матеріали стосовно посадовця Сумської районної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» виділені в окреме провадження.

Відділ комунікації поліції Сумської області