«5-я колонна» тренируется? В Запорожье, Хмельницком разоблачили организаторов «фейковых» органов власти

В Запорожье прекратили деятельность преступной группы, которая создавала «альтернативные» органы местной власти. В частности, они организовали районные советы.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Установлено, что группа лиц пыталась создать псевдогосударственные органы для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе. Они создавали «фейковые» райсоветы. Для их легализации они разработали фиктивные уставы, удостоверения депутатов, печати, паспорта и прочее. На свою деятельность они также собирали добровольные волонтерские пожертвования на банковские карточки.

Кроме этого, злоумышленники создали страницу в одной из соцсетей с призывами к присоединению граждан к «альтернативным» государственным органам. Организаторы хотели расформировать местные органы госвласти и местного самоуправления в городе. Среди предложений была легализация оружия путем выдачи фиктивных «разрешений».

В ходе обысков по месту жительства фигурантов правоохранительные органы изъяли печатки псевдо-органов власти, папки с документацией по ним, документы по «Конгрессу общественных объединений», черновики, удостоверения общественной организации «Народный контроль», различные символику и технику.

Следствие идет по ч.1 статьи 353 Уголовного кодекса Украины (самовольное присвоение властных полномочий).

Сегодня сообщалось, что в Хмельницком Служба безопасности Украины заблокировала создание фейкового городского совета. Организованная группа пыталась создать этот орган для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе.

Как писало РБК-Украина, 25 октября в Сосновке обнаружили самопровозглашенный участковый избирком, который организовал свои выборы параллельно с официальной комиссией. При этом избирателей на участок заманивали музыкой. // РБК-Украина