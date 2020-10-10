50 000 гривень за приховування злочину – на Запоріжжі затримали оперуповноваженого

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, затримали старшого оперуповноваженого сектору кримінального розшуку одного з відділів поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області після одержання ним неправомірної вигоди.

За попередньою інформацією, правоохоронець вимагав від громадянина неправомірну вигоду у сумі 50 000 гривень. За гроші він обіцяв «закрити очі» на злочин, пов’язаний з незаконним посівом та вирощуванням конопель.

9 жовтня під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 25 000 гривень оперуповноваженого затримано в порядку статті 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України), відсторонення його від займаної посади та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування здійснює Запорізька обласна прокуратура. Оперативний супровід – УСБУ в Запорізькій області.

Державне бюро розслідувань