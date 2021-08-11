₴50 000 за скасування раніше накладених штрафних санкцій – у хабарництві викрили керівника одного з відділів АТ «Дніпрогаз»
Неправомірну вигоду посадовець отримував у два етапи.
10 серпня оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції спільно зі слідчими відділення поліції №1 Дніпровського відділу поліції затримали посадовця під час отримання другого «траншу» – 40 000 грн. Раніше правоохоронці задокументували одержання ним 10 000 грн неправомірної вигоди.
За цю суму начальник одного з відділів обіцяв вирішити питання щодо скасування раніше накладених штрафних санкцій. Фігурант затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За погодженням із Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпро поліцейські вже повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
За скоєне може загрожувати покарання — позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України