₴50 000 за скасування раніше накладених штрафних санкцій – у хабарництві викрили керівника одного з відділів АТ «Дніпрогаз»

Неправомірну вигоду посадовець отримував у два етапи.

10 серпня оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції спільно зі слідчими відділення поліції №1 Дніпровського відділу поліції затримали посадовця під час отримання другого «траншу» – 40 000 грн. Раніше правоохоронці задокументували одержання ним 10 000 грн неправомірної вигоди.

За цю суму начальник одного з відділів обіцяв вирішити питання щодо скасування раніше накладених штрафних санкцій. Фігурант затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За погодженням із Лівобережною окружною прокуратурою м. Дніпро поліцейські вже повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За скоєне може загрожувати покарання — позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України