50 кг амфетаміну та 10 кг метадону щомісяця: припинено діяльність наркоугруповання і підпільної нарколабораторії

Четверо жителів Київської області виготовляли щомісяця близько 50 кг амфетаміну та 10 кг метадону, який збували виключно оптовим покупцям. Лабораторію з виготовлення наркотиків та психотропів зловмисники облаштували на Чернігівщині. Місячний прибуток від такої діяльності складав понад мільйон гривень.

Діяльність злочинної групи викрили співробітники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України спільно зі слідчими Головного слідчого управління та прикордонниками Чернігівщини під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Діяльність нарколабораторії по синтезу метадону та амфетаміну організував 43-річний житель Київщини в одній із закинутих будівель поблизу кордону на Чернігівщині. Собі у спільники він взяв ще трьох чоловіків віком від 31 до 33 років, розподіливши між ними обов’язки. Двоє фігурантів відповідали за виготовлення наркотиків та психотропів, ще один збував оптові партії «товару» обмеженому колу покупців. Сам же організатор забезпечував діяльність лабораторії та поставляв необхідне обладнання і прекурсори.

Потужності нарколабораторії дозволяли зловмисникам щомісячно виготовляти близько 50 кілограмів амфетаміну та 10 кілограмів метадону. Такий «бізнес» приносив їм понад мільйон гривень доходу в місяць.

Вчора, 1 грудня, правоохоронці за силової підтримки бійців спецпідрозділу ТОР та роти поліції особливого призначення Чернігівщини провели 8 санкціонованих обшуків в нарколабораторії, оселях та автівках фігурантів. Загалом під час слідчих дій вилучено 2,5 кг готового метадону, 20 л проміжного продукту метадону та 35 л амфетаміну у рідкому стані, 2,5 тонни прекурсорів, лабораторне обладнання, зброю, мобільні телефони, банківські картки, засоби для фасування та ваги.

Двох учасників угруповання затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Ще двом фігурантам буде повідомлено про підозру після надходження результатів експертних досліджень.

За скоєне їм може загрожувати до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України