50-річному сімейному кривднику, який ухилявся від проходження корекційної програми, загрожує до двох років обмеження волі

В минулому році до поліції Києва надійшло декілька звернень від 75-річної місцевої мешканки про домашнє насильство з боку її 50-річного сина, який мешкає разом з нею. Порушник, перебуваючи напідпитку, кидався у бійку до пенсіонерки, лаявся на неї, виганяв з квартири та відбирав її пенсію. Сам він на той час ніде не працював.

Інспектори сектору протидії домашнього насильства притягнули чоловіка до відповідальності за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Судом фігуранту призначались штрафи, які під примусом сплачувала його мати. Крім того кривдник мав пройти відповідну корекційну програму, однак роботи це категорично не схотів.

Дізнавачі Подільського управління столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального проступку, передбаченому ст. 390-1 Кримінального кодексу України та повідомили порушнику про підозру. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для вирішення справи по суті. Максимальне покарання передбачає до двох років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Києва