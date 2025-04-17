50-річний мешканець Київщини вербував українок для сексуальної експлуатації за кордоном

Протиправну діяльність фігуранта задокументували працівники управління міграційної поліції спільно зі слідчими Печерського управління поліції та за допомогою аналітиків кримінального аналізу.

Правоохоронці встановили, що зловмисник підшукував жінок, які перебували у скрутному матеріальному становищі, пропонуючи їм роботу в одній з країн Європи. Там вони мали приймати участь у відвертих фотосесіях, за що їм обіцяли високу зарплатню, яка варіювалася від 7000 до 10000 євро на місяць.

В свою чергу, за усною домовленістю, «роботодавець» мав отримувати від їхнього прибутку певний відсоток. Натомість, вже по факту виїзду з України жінок повідомляли, що крім фотосесій вони повинні надавати безпосередньо послуги інтимного характеру.

В рамках досудового розслідування поліцейські задокументували факт вербування 28-річної киянки, яка у квітні цього року вирушила потягом до однієї зі столиць Європи. Правоохоронці висадили потерпілу у Польщі та повернули до України.

За силової підтримки полку поліції особливого призначення поліцейські затримали фігуранта, 50-річного жителя Київщини, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а за місцем його мешкання провели санкціонований обшуку, під час якого вилучили: гаджети, гроші, флеш носії, сім-картки, банківські картки, а також автомобіль Volkswagen.

Слідчі, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України – торгівля людьми, вчинена за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12-ти років з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють всіх причетних до злочинної схеми.

Відділ комунікації поліції Києва