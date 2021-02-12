₴50 тис. хабаря за «кришування» оборудок з підакцизними товарами – судитимуть заступника керівника сектору превенції райвідділу поліції
Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника сектору превенції одного з районних відділів поліції на Одещині, підозрюваного у корупції (ч. 3 ст. 368 КК України).
Нагадаємо, що поліцейський вимагав від громадянина, який здійснює транспортування та зберігання спиртовмісної речовини, регулярну плату за не притягнення до адміністративної відповідальності.
Розмір неправомірної вигоди встановлювався з розрахунку 2000 грн за 1 тону спиртовмісної речовини.
У листопаді минулого року під час одержання чергового хабара поліцейського затримали правоохоронці.
Досудове розслідування у кримінальному провадження здійснювали слідчі ТУ ДБР у Миколаєві за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Одеській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Одеської обласної прокуратуриTweet