₴50 тис. хабаря за оренду приміщень – затримано директора КП Одеської міськради

Викрили діяльність комунальника оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції разом з колегами-правоохоронцями.

За даними слідства, керівник комунального підприємства Одеської міської ради вимагав від громадянина 50 тис. грн неправомірної вигоди. За ці кошти обіцяв підписати договір та передати в оренду приміщення площею 200 м кв.

Учора, 24 травня, оперативники та слідчі відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 затримали посадовця під час отримання коштів.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України