₴50 тис. хабаря за відпуск деревини – поліція затримала керівника лісництва на Львівщині

Неправомірну вигоду фігурант отримував у два етапи.

Вчора, 2 вересня, зловмисника затримали оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції. Керівник одного із лісництв отримав від підприємця другу частину неправомірної вигоди – 30 тис. грн. Раніше, у серпні, було задокументовано факт одержання ним першого «траншу» у сумі 20 тис. грн.

За «винагороду» директор лісництва обіцяв посприяти у безперешкодному відпуску лісопродукції за заниженою вартістю. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України