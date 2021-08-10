₴50 тис. за дозвіл на проведення спортивних змагань – у Харкові затримано службову особу

Немишлянська окружна прокуратура м. Харкова здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно в.о. голови однієї з об’єднаних територіальних громад Куп’янського району Харківської області та стосовно підприємиці за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Сотник, у ході досудового розслідування встановлено, що до в.о. голови однієї з об’єднаних територіальних громад Куп’янського району Харківської області звернувся громадянин з питанням щодо надання дозволу та безперешкодний доступ до проведення спортивних змагань на території району. За надання вказаного дозволу в.о. голови вимагав 50 тис. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до одержання неправомірної вигоди службова особа залучила одну з підприємиць району.

9 серпня 2021 року, перебуваючи у власному магазині, підприємиця отримала від громадянина 50 тис. грн, які повинна була передати посадовцю.

За підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення в порядку ст. 208 КПК України затримано в.о. голови однієї з об’єднаних територіальних громад Куп’янського району Харківської області.

9 серпня 2021 року підприємиці повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП у Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури