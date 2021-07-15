$50 тис. за працевлаштування до ДБР – затримано громадянина (фото)

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора особу затримано за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, громадянин шляхом обману намагався заволодіти 50 тис доларів США пообіцявши потерпілому працевлаштування на керівну посаду до одного із підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань. Ця сума призначалася за нібито сприяння посадових осіб правоохоронних органів та вищого законодавчого органу держави.

Після одержання першої частини грошових коштів у сумі 35 тис доларів США його затримали правоохоронці.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора