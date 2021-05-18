$50 тис. за вплив на слідчого для закриття провадження – підозрюють податківця на Харківщині (ФОТО)

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора співробітнику податкової міліції – оперуповноваженому Головного управління ДФС у Харківській області повідомлено про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, податківець у 2020 році запропонував знайомому підприємцю за 50 тис доларів США вплинути на колегу — слідчого ДФС з метою закриття кримінального провадження за фактом завищення підприємством податкового кредиту з ПДВ.

Частину цих коштів він планував отримати за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження, а іншу частину для виведення податкового кредиту товариства із переліку ризикових.

Задокументовано, що у лютому 2021 року податківець одержав від директора товариства частину раніше обумовленої суми – 110 тис грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора