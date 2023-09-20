₴50 тис щомісячного хабаря за безоплатне користування приміщенням – викрито помічника ректора кропивницького вишу

За процесуального керівництва прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру помічнику ректора кропивницького вишу у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, будучи помічником ректора і за сумісництвом керівником обласного комунального закладу, «посприяв» у передачі освітнього приміщення під будівельний склад.

Йдеться про передачу в безоплатне користування приміщення площею 345 м кв, що знаходиться на балансі університету, без проведення визначеної законодавством процедури та офіційного оформлення.

За позитивне вирішення питання підозрюваний у змові зі службовцями вишу вимагали від підприємця щомісячну неправомірну вигоду у сумі 50 тис грн.

Наразі слідчі перевіряють причетність до незаконної оборудки й інших осіб, у тому числі з керівного складу.

Під час проведення обшуків у приміщеннях та службових кабінетах керівництва університету та структурних підрозділів вилучено докази протиправної діяльності.

Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУ Нацполіції в Кіровоградській області, оперативний супровід – Управління СБУ в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора