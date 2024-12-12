₴50 тис. за зняття арешту з банківських рахунків – в Одесі на хабарі викрито держвиконавця

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру старшому державному виконавцю одного з відділів Державної виконавчої служби м. Одеси за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підозрюваний вимагав хабар за зняття арешту з банківських рахунків боржника, накладеного в межах виконавчого провадження щодо стягнення аліментів на утримання дитини.

Свої послуги виконавець оцінив у 50 000 гривень, погрожуючи в разі відмови додатковими штрафними санкціями. Поставлений у безвихідь боржник був змушений погодитись.

Держслужбовця затримали після одержання ним неправомірних коштів. Вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області, оперативний супровід УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури