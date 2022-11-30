$50 тисяч і ₴140 тисяч за нелегальний перетин кордону військовозобов’язаними – на Закарпатті судитимуть двох осіб

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох місцевих мешканців за фактом організації незаконного переправлення військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, чоловіки – мешканці Ужгорода та Чопа – налагодили схему протиправного перетину кордону військовозобов’язаними громадянами. Їм пропонували одержати підроблені посвідчення волонтерів однієї із громадських організацій краю та документи з військової частини, що дають підстави для виїзду за межі держави.

В червні двох закарпатців затримали. Одного – після одержання 50 тис. доларів США та 140 тис. гривень поблизу КПП «Тиса», іншого – за місцем його проживання в Ужгороді. Одержані кошти призначалися як оплата за «ухилянта», який саме успішно перетнув кордон із Угорщиною, та кількох наступних «клієнтів». Вони також планували незаконно виїхати на підставі оформлених спеціальних документів, які мали одержати від фігурантів.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Закарпатській області за оперативного супроводу співробітників 4 відділу 6 управління Департаменту військової контррозвідки СБУ та Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ, із залученням спецпідрозділу КОРД.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури