500 тисяч гривень за укладання договору з водопостачання – викрито працівника ПрАТ АК «Київводоканал» та посередника

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру посадовцю ПрАТ АК «Київводоканал» та директору приватної фірми, які створювали штучні перешкоди підприємцю задля отримання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у 2023 році працівники ПрАТ АК «Київводоканал» розробили схему отримання неправомірної вигоди від представника підприємства, що здійснює техобслуговування та ремонт автомобілів. Щоб змусити бізнесменів сплатити їм кошти вони умисно створювати перешкоди для здійснення ними підприємницької діяльності шляхом відключення об’єкту від централізованого водопостачання.

На запитання підприємця, з яких причин йому відключено водопостачання і коли воно було поновлено, працівники водоканалу не давали чітких відповідей, посилалися на необхідність виконати великий обсяг складних робіт, які мають бути узгоджені на різних рівнях з іншими установами.

Після ряду безрезультатних зустрічей службові особи ПрАТ АК «Київводоканал» повідомили, що для вирішення проблем суб’єкту господарської діяльності потрібно звернутися до іншої приватної фірми, яка йому допоможе. За вирішення проблем із водоканалом директор вказаної фірми висунув вимогу у наданні йому 500 000 гривень.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу неправомірної вигоди співробітнику «Київводоканал» через директора фірми-посередника.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Наразі встановлюються інші особи, які причетні до вчинення цього злочину.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура