$5000 за допуск людей на військовий об’єкт: на Буковині повідомили про підозру чоловіку за надання хабаря правоохоронцю

У серпні цього року слідчі обласної поліції спільно з колегами з внутрішньої безпеки СБУ та Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону задокументували протиправні дії жителя Івано-Франківської області. Чоловік надав гроші службовій особі за врегулювання послабленого контролю та пропуск на територію військової частини. За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що представник приватної фірми, яка займається ремонтними роботами, намагався незаконно домовитися із працівником одного з Департаментів СБУ про безперешкодний пропуск працівників і транспортних засобів на територію військового об’єкту. Відтак – 62-річний Івано-Франківська надав 5000 доларів США працівнику правоохоронного органу.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі під процесуальним керівництвом Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону слідчі поліції повідомили про підозру підприємцю у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області