$5000 за незатримання розшукуваної за розбійний напад особи – на Київщині судитимуть експравоохоронця

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконувача обов’язків начальника сектору одного з районних відділів ГУ Нацполіції у Київській області за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що експравоохоронець пообіцяв громадянці здійснити вплив на керівництво райвідділу, щоб поліцейські не затримували її співмешканця, оголошеного у розшук за скоєння розбійного нападу. Свої послуги він оцінив у 5000 доларів США.

У жовні 2021 року чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України під час одержання другої частини неправомірної вигоди в сумі 50 тис грн.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводження Київського обласного управління Департаменту Внутрішньої безпеки ГУ Нацполіції України за сприяння ГУ Нацполіції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура