$5000 за оформлення фіктивної інвалідності – посадовцю Кам’янець-Подільської райради повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру заступнику голови Кам’янець-Подільської районної ради за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний запропонував знайомій допомогу в оформленні для доньки ІІ групи інвалідності, що у подальшому дозволило б її зятю отримати відстрочку від мобілізації.

Для «позитивного» вирішення цього питання за 5 тис доларів США він обіцяв вплинути на лікарів експертної групи.

Посадовця затримано у порядку ст. 208 КПК України на його робочому місці після одержання коштів.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування – Управління СБУ в Хмельницькій області.

Офіс Генерального прокурора