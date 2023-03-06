$5000 за організацію втечі з України — викрито чергову групу осіб, які незаконно переправляли військовозобов’язаних за кордон
За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру трьом чоловікам за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 України), та 49-річній жінці — за ч. 1 ст. 332 КК України.
За даними слідства, 33-річний харків‘янин, який нелегально залишив територію України та наразі перебуває за кордоном, організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України з Республікою Молдовою поза пунктами пропуску.
Спочатку з потенційними «клієнтами» спілкувалась 49-річна жінка, яка у подальшому передавала всю необхідну інформацію організатору.
Він, у свою чергу, обговорював заходи безпеки і конспірації з «втікачами». Ціна «побігу» складала 5000 доларів США: з них 500 доларів США спочатку відправлялись на банківську карту, що надавав 33-річний організатор. Іншу частину суми необхідно було передати довіреній особі після перетину кордону.
Далі військовозобов’язані приїжджали до Чернівецької області, де їх зустрічали спільники харків‘янина — 29-річний та 22-річний чоловіки. Обидва — мешканці цієї області, тому добре розумілись, як на місцевості уникнути контролю українських прикордонників. Крім того, 29-річний чоловік є державним службовцем ГУ Держпродспоживслужби в Чернівецькій області та здійснює діяльність на прикордонному пункті.
3 березня 2023 року під час нелегального переправлення ще одного військовозобов‘язаного правоохоронці затримали 29-річного та 22-річного ділків в порядку ст. 208 КПК України.
Під час обшуку у держслужбовця виявлено та вилучено румунське водійське посвідчення та паспорт громадянина Румунії. Зазначимо, що відповідно до статті 4 Конституції України в Україні існує єдине громадянство. Статтею 2 Закону України «Про громадянство України» передбачено, якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Легітимність вказаних документів встановлюється.
Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Організатору повідомлено про підозру заочно.
Досудове розслідування проводить СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Харківська обласна прокуратураTweet