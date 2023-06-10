$5000 за статус багатодітного батька – на Львівщині затримано організатора незаконного перетину кордону

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру громадянину України за фактами організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, мешканець Львівщини налагодив схему незаконного перетину кордону для військовозобов’язаних. Для цього він створив телеграм-канал, у якому пропонував допомогти чоловікам незаконно перетнути кордон.

За 5 000 доларів США підозрюваний передавав своїм клієнтам підробні документи, що нібито підтверджують наявність у них статусу багатодітного батька.

За роботу брався лише по передоплаті. А для конспірації за другою частиною коштів відправляв кур’єра.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тривання під вартою.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Слідчого Управління ГУ НП у Львівській області, оперативний супровід здійснювали працівники Управління міграційної поліції ГУ НП у Львівській області та підрозділу Державної прикордонної служби України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури