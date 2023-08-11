$5000 за ухилення від призову – у Києві викрито військовослужбовця в/ч

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди викрито військовослужбовця однієї з військових частин (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, у серпні 2023 року він вимагав у військовозобов’язаного 5000 доларів США. За ці кошти пообіцяв йому допомогти ухилитися від призову під час мобілізації. Військовослужбовець запропонував чоловіку оформити медичні документи, визнати його непридатним до військової служби із подальшим виключенням з військового обліку, використавши особисті зв’язки з працівниками військово-лікарської комісії одного з РТЦК.

Правоохоронці затримали його під час одержання коштів. Наразі вирішується питання щодо повідомлення військовослужбовцю про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводу УСР у м. Києві ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора