$5000 за уникнення покарання – поліція Миколаївщини затримала чоловіка за спробу підкупити правоохоронця
За закриття кримінального провадження, повернення вилученого автомобіля та неперешкоджання злочинній діяльності чоловік запропонував посадовцю поліції грошову винагороду. Його затримали оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з поліцейськими Миколаївщини.
До Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшов рапорт від начальника Первомайського районного відділу поліції Миколаївщини, в якому він повідомив про спробу підкупу.
Встановлено, що 42-річний мешканець Первомайського району звернувся до підполковника поліції з пропозицією надати хабаря – 5 000 доларів США. «Відкупні» чоловік пообіцяв поліцейському в обмін на закриття кримінального провадження двом його спільникам, розпочатого за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, повернення вилученого автотранспорту та неперешкоджання злочинній діяльності.
За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі ГУНП в Миколаївській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Під час передачі обіцяної суми 42-річного чоловіка затримали працівники УДВБ НПУ, слідчі миколаївської поліції, за фізичної підтримки бійців спецпідрозділу КОРД, під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.
Чоловіка затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За підкуп службової особи фігуранту готується оголошення про підозру. У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.
Департамент внутрішньої безпеки
Національної поліції України