₴5000 «за зв’язок із полоненим військовим»: поліцейські викрили жителя Арциза у шахрайстві

Фігурант за грошову винагороду обіцяв родичам безвісти зниклих захисників України зв’язати телефоном із розшукуваними, отримував гроші від довірливих людей і блокував їхні номери. Правопорушнику загрожує до трьох років позбавлення волі.

Зловмисника викрили співробітники Болградського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили, що судимий за крадіжку 24-річний чоловік знаходив у відкритих джерелах оголошення про пошук зниклих безвісти українських військовослужбовців і надсилав їхнім родичам неправдиві повідомлення. Молодик запевняв людей, що їхні рідні в полоні і що за грошову винагороду він може організувати розмову з ними по телефону. За свої «послуги» просив 5000 гривень.

Довірливі громадяни перераховували кошти на банківську картку незнайомця, після чого той вигадував всілякі причини, чому зв’язок наразі неможливий, і блокував абонентів.

Наразі поліцейські встановили шістьох потерпілих. Загальна сума спричиненого їм збитку – 30 тис. грн.

Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили банківські картки, на які надходили грошові перекази, мобільний телефон, з якого здійснювалося листування, та інші речові докази.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили молодикові про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно. Згідно з санкціями ч.ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Поліцейські звертаються до громадян, які, можливо, стали жертвою цього шахрайського злочину, з проханням повідомити до Болградського районного відділу поліції за номером 097-123-96-38 або на спецлінію 102.

Також правоохоронці закликають усіх бути обачними і не надсилати нікому гроші, а звертатися в подібних випадках у поліцію. Зауважимо, що в поліції Одещини працює спеціалізований центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Він зосереджений на комунікації з родинами, які втратили зв’язок зі своїми близькими, що перебували в зоні проведення бойових дій, зборі детальної інформації про розшукуваних, відборі біологічних зразків та інших слідчих заходів, аби підвищити результативність розслідування проваджень, які слідчі розпочинають за кожним фактом зникнення, викрадення або взяття у полон захисників України. Окрім комунікації із родичами зниклих безвісти, поліцейські також співпрацюють із колегами з інших областей України, в тому числі тими, які працюють на прифронтових територіях.

Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

Болградський районний відділ поліції Одещини