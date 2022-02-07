51-річний одесит, який побив поліцейського палкою отримав умовний строк

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Подія сталася в курортному селищі Затока Білгород-Дністровського району, куди правоохоронців викликали владнати гучну сварку між відпочиваючими. У відповідь на прохання вирішити конфлікт мирно та розійтися, нетверезий чоловік схопив палицю та почав бити поліцейського.

Щоб припинити його протиправні дії, відносно правопорушника застосували засоби фізичного впливу та кайданки і доставили його до райвідділу поліції. Йому оголосили підозру в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. Згідно з ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України, за це передбачене обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

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Завершивши досудове розслідування, правоохоронці скерували матеріали справи та обвинувальний акт до суду, який призначив правопорушнику три роки позбавлення волі з іспитовим строком в два роки, давши шанс виправитись на волі з умовою пройти корекційну програму органу пробації «Зміна прокримінального мислення».

Білгород-Дністровський районний відділ поліції в Одеській області

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