51-річний одесит, який побив поліцейського палкою отримав умовний строк

Подія сталася в курортному селищі Затока Білгород-Дністровського району, куди правоохоронців викликали владнати гучну сварку між відпочиваючими. У відповідь на прохання вирішити конфлікт мирно та розійтися, нетверезий чоловік схопив палицю та почав бити поліцейського.

Щоб припинити його протиправні дії, відносно правопорушника застосували засоби фізичного впливу та кайданки і доставили його до райвідділу поліції. Йому оголосили підозру в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків. Згідно з ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України, за це передбачене обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Завершивши досудове розслідування, правоохоронці скерували матеріали справи та обвинувальний акт до суду, який призначив правопорушнику три роки позбавлення волі з іспитовим строком в два роки, давши шанс виправитись на волі з умовою пройти корекційну програму органу пробації «Зміна прокримінального мислення».

Білгород-Дністровський районний відділ поліції в Одеській області